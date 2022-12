Las idas y vueltas entre ambos se dieron a raíz del análisis sobre la situación económica en el país.

El fin de semana, Morales dijo que “no estamos tan bien económicamente” en el país, luego de analizar la situación económica actual que atraviesa la población en estas fiestas de fin de año. Acotó ahora no se sintió los festejos navideños como antes, como cuando la población estaba bien económicamente y preparaba mesas para compartir y hacían estallar petardos.

“Yo esta mañana conversaba con algunos compañeros, vecinos sobre el tema económico, ¿cómo has pasado Navidad?, me dice: ‘Navidad de tristeza’. ¿Por qué?, no hay movimiento económico. Los comerciantes dicen no hemos vendido como antes. No hay doble aguinaldo, no se siente ese flujo de dinero”, detalló Morales.

Esta mañana, el ministro Montenegro salió a responder a esas declaraciones y desacreditó las críticas que hizo el expresidente sobre el manejo económico del país.

“Primera vez que en mi trayectoria como economista escucho que los petardos son un indicador económico de la Navidad. Académicamente los economistas vemos indicadores objetivos como la producción, la caída del desempleo que hay en este momento, la tasa de inflación tan baja y controlada”, afirmó Montenegro.

Seguidamente, en horas de la tarde, el líder del MAS señaló que algunos economistas desprecian al pueblo que se preocupa por la economía, en alusión a las aseveraciones que hizo Montenegro.

Las pugnas al interior del MAS continúan, esta vez el tema económico marca las diferencias entre evistas y arcistas. Antes, ambas facciones mostraron sus diferencias en temas relacionados al censo, la aprobación del PGE, la elección de directiva en Diputados, denuncias de protección al narcotráfico y corrupción, el “Plan Negro”, entre otros.

La militancia del partido azul aguarda que, hasta fin de año, se solucionen estas diferencias internas en un encuentro nacional.

Análisis de legisladores

El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, considera que tanto el gobierno de Evo Morales como el de Luis Arce despilfarraron los recursos del país. Además, los responsabilizó por manejar mal la economía boliviana.

“La realidad es que la economía no está bien. La realidad es que los bolivianos no tenemos trabajo, no hay seguridad social real y por su puesto lo vemos todos los días en la calle”, indicó Reyes.

En cambio, el jefe de bancada del MAS, diputado Andrés Flores, mencionó que Evo Morales se equivoca con sus apreciaciones de la economía, porque durante su gobierno hubo bonanza económica, en tanto el presidente Arce busca reactivar la economía.

“Hoy estamos recuperando poco a poco, por lo tanto, yo creo en dos gestiones no se puede hacer mucho, pero hoy por hoy nuestro gobierno está trabajando en la reactivación económica”, mencionó.