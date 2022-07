Evo: Algunos se llenan la boca diciendo unidad, pero no faltan serruchos para tumbar al MAS

En su criterio, algunos militantes de su partido abandonaron la “cualidad y la parte doctrinal”, la cualidad ideológica y de valores, por lo tanto, uno tiene que caracterizarse por ser un dirigente “sano, honesto, les duela a quien les duela”.

“Por eso me siento feliz, porque hice política por la patria y no por la plata y mis compañeros me conocen muy bien, tal vez si no hubiera entrado a la lucha sindical, tal vez hubiera sido empresario, lo que perdí como diputado y como presidente, ahora lo tengo que recuperar trabajando, pero estoy muy contento, porque voy a ir a Tambaquí (en Cochabamba) a trabajar”, agregó.

En el ampliado de los interculturales, que se realizó ayer en Cobija, Pando, el presidente Luis Arce coincidió con el vicepresidente David Choquehuanca al hacer un llamando a la unidad de las organizaciones sociales. Ambos señalaron que es el único camino para “derrotar” a la derecha de manera definitiva.

“Tenemos que trabajar en la unidad de todas las organizaciones sociales de Pando, Beni, Oruro, Cochabamba y de todos los departamentos. No podemos pelear, porque eso es lo que quiere la clase dominante y el capitalismo, que peleemos entre nosotros. Tienen miedo a la unidad y los interculturales tenemos que trabajar la unidad de todos los aymaras, quechuas, guaraníes, y de todos los pueblos”, señaló Choquehuanca.