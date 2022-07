Evo anuncia que en las próximas elecciones el MAS eliminará la figura de “invitados”

El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció que en las elecciones de 2025 su partido eliminará la figura de “invitados” para que sean candidatos sólo los militantes.

“Esto no es chiste, en las próximas elecciones si un hermano o una hermana no está legalmente inscrito al Tribunal Supremo Electoral no va a ser candidato, tanto en el campo como en las ciudades, ya no hay los llamados invitados, invitados ya no van a haber”, manifestó el exmandatario, durante el acto de inauguración de inscripción de militantes en Oruro, organizado el miércoles 13 de julio.

Incluso señaló que los militantes deben tener sus aportes económicos al día, de acuerdo con los estatutos, de lo contrario no accederán a candidaturas, reportó ANF.

Durante su mandato de casi por 14 años, Morales recurrió a candidatos “invitados”, que eran personalidades que no necesariamente eran militantes del MAS.

Las organizaciones sociales afines al MAS cuestionaron en reiteradas ocasiones la presencia de los “invitados” que Morales defendía, ya sea por su trayectoria o por sus características populares, de esta manera integraron las listas gente que no tenía militancia partidaria.