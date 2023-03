El expresidente Evo Morales no perdió oportunidad para atacar nuevamente al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Lo acusó de no ser militante del MAS y de gozar “de la miel del poder” sin haber pasado por la “hiel de la lucha”.

“La lucha fue por la soberanía e independencia del Estado (pero) a mí me duele (lo que pasó). Saben, hermanos y hermanas, el año pasado saben qué dijo nuestro ministro: ‘El Gobierno pedirá a la DEA mediante la Cancillería informe sobre presunto narcotraficante’. Aquí no gobierna la DEA, aquí gobierna Lucho. ¿Cómo es posible que algunos ministros que no son militantes pidan informe a la DEA?”, cuestionó Morales.

El año pasado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que solicitó a la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA), mediante la Cancillería, un informe sobre Omar Rojas, una persona ligada a tráfico de droga que fue aprehendida en Colombia.

“Lamentablemente, una cosa es gozar de la miel del poder y no saber de la hiel de la lucha en tantas dictaduras y en el modelo neoliberal”, agregó Morales. El expresidente recordó que la base militar norteamericana se encontraba en Chimoré. “Con el poder político (dijimos): fuera, gringos. Sólo podíamos entrar a Chimoré para ser detenido, confinado, torturado y procesado. (...) Había que pedir permiso de la Embajada de Estados Unidos para entrar a Chimoré. La DEA nos disparaban ráfagas, según mis hermanos, nos disparaban de los helicópteros”.