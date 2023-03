A la conclusión, Morales agradeció a las autoridades universitarias por la invitación y señaló que iba a reposar para recuperarse.

“Me escapé ahora, me voy a ir a meterme en cama para recuperarme. Espero que nadie me destape, para mejorar mi salud”, finalizó el líder del MAS.

El líder del MAS se hizo presente en este evento en el Trópico de Cochabamba, luego de que el fin de semana estuvo de viaje hacía La Asunta en Los Yungas de La Paz, donde dio un taller de formación política.

En el acto en la Unibol, Morales hizo nuevamente hizo referencia al colonialismo, al Comando Sur de Estados Unidos y su interés por el litio, al capitalismo y a las empresas que fueron capitalizadas y luego recuperadas en su gestión de gobierno.

También remarcó la importancia de los estudios superiores en temas relacionados con la producción de alimentos, esto para evitar importar comida chatarra.

“Estoy un poquito dedicándome a la producción, poquito, ya he cosechado mi arroz, aunque casi me he desmayado al mediodía, grave”, relató el exmandatario.

Recomendó a los estudiantes que están estudiando carreras relacionadas con la producción, a prepararse bien.