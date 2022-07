Evo confiesa que fue alertado sobre los arbitrajes en el Ciadi

Cuatro días después de que se informara que Bolivia debe indemnizar con 105 millones de dólares a BBVA por un proceso de nacionalización, el expresidente Evo Morales confesó que en 2006 los ministros de su primer gabinete le advirtieron que si persistía con la idea de nacionalizar empresas, las transnacionales demandarían al país ante el Ciadi. A pesar de ello, Morales siguió con su plan.

“¿Saben qué me decían algunos ministros? ‘Presidente Evo, si nacionalizamos las transnacionales nos van a llevar al Ciadi, al Banco Mundial, a la demanda’. Yo no sabía qué era el Ciadi en 2006. Cuando decían Banco Mundial (respondía): ‘Por qué debo estar sometido al Banco Mundial’. A un grupo de técnicos juristas digo: ‘Redacte una carta, manden al Ciadi, nos estamos retirando y si hay demandas, tienen que estar dentro del territorio nacional, no del Banco Mundial de Estados Unidos”, reveló Morales el 12 de julio en una charla que dio en el Instituto Patria, en Buenos Aires.

La Ciadi es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que el sábado 16 de julio comunicó a Bolivia que debe pagar 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones, un proceso legal que perdió la Procuraduría General del Estado (PGE).

En Argentina, Morales señaló además que en ese proceso de nacionalización de 2006 fue asesorado por expertos argentinos, españoles, venezolanos y cubanos. “Porque con los expertos bolivianos no podíamos avanzar, tampoco con el primer ministro de Hidrocarburos (Saúl Avalos)”, complementó el expresidente en Argentina.

Además de tener que pagar a BBVA los 105 millones de dólares, Bolivia indemnizó a otras 15 transnacionales por la nacionalización de empresas. Entre ellas, a Pan American Energy pagó 357 millones de dólares por la nacionalización de Chaco; luego a AEI Luxembourg Holdings pagó 102,5 millones de dólares por Transredes; después a Oiltanking Bolivia S.A. Graña y Montero, a quienes pagó 120 millones por la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos, entre algunos.

Chávez calla

Wilfredo Chávez, responsable de la Procuraduría, aún no se pronunció sobre el último laudo arbitral del Ciadi. Sin embargo, sí estuvo en actos políticos.

Mientras legisladores de la oposición pedían su renuncia, el procurador posaba sonriente el lunes para una fotografía junto a Evo Morales y los mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca en Cochabamba, en una reunión de la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS), una actividad que está fuera de sus funciones como procurador.

Ante esa imagen, el diputado de Creemos Henry Montero dijo: “Es un payaso que armó su circo siendo servil desde el Chapare, donde se toman decisiones. El país no necesita tener payasos en la Procuraduría General del Estado”. La PGE perdió 11 de 11 procesos y, según un informe oficial, el Estado tuvo que desembolsar 609.171.535 dólares para pagar a las transnacionales.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas afirmó que la PGE debe ser auditada jurídicamente. “Hay negligencia, incompetencia, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado y ahora más que nunca la Procuraduría debe ser sometida a una auditoría jurídica. Esto significa saber cuánto gasta, cuánto de ha perdido, cuántos funcionarios tiene y si realmente son competentes para promover una defensa a la altura del Estado”.

Manuel Morales, representante del Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), se sumó a los pedidos de renuncia de Chávez, pero además pidió que su gestión sea investigada. “Se le debe seguir un proceso y debe aplicarse el artículo 113 de la Constitución que habla de una acción por la cual el funcionario público que causa daño económico al Estado tiene que pagar con sus bienes”.

Rodolfo Ayala, dirigente nacional de jubilados, pidió ayer la renuncia de Chávez. “Por moral tiene que irse a su casa (...) Que se vaya este señor porque ha incumplido sus deberes”.