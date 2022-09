Evo: Del Castillo no respeta al MAS al decir que el gobierno no es para un partido

El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) reaccionó molesto por las recientes declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien dijo que el gobierno no es para un partido político. Consideró que esa es una falta de respeto al MAS, que lo llevó al cargo que ocupa.

“Cuando dice que no es para un partido político, yo puedo entender que, primero, él no respeta al MAS-IPSP; segundo, puedo entender que no es del MAS- IPSP. Entonces, está diciendo: no molesten los del MAS-IPSP”, afirmó durante su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

Luego, le recordó que está en el gobierno gracias a este partido e incluso mencionó al “presidente” en la misma frase. “Acepten o no acepten, presidente o ministro, gracias al MAS- IPSP y gracias a tantas luchas están de gobierno. Desconocer eso es mandar a un lado, gravísimo si interpretamos esto. Salvarán su responsabilidad” (Sic), dijo.

El pasado jueves, luego de que Morales denunciara la existencia de un “Plan negro” con el que se buscaría desgastarlo políticamente rumbo a la próxima elección general, el ministro respondió que como gobierno no contribuirán a la confrontación y aclaró: “Somos un Gobierno que no está gobernando para un partido político, sino que está gobernando para todo el pueblo boliviano en su conjunto”.

Morales dijo este domingo que el gobierno sabrá resolver sus problemas internos y contó que incluso había pensado en una reunión del gabinete con los dirigentes de la dirección nacional del MAS para encarar estos asuntos.

“Qué bueno sería reunión dirección nacional con su gabinete para cómo cuidar la imagen del gobierno y, por tanto, la unidad de Bolivia” (Sic), afirmó.

Ayer, en Santa Cruz, Del Castillo dijo que el expresidente Morales tiene un cáncer que puede llegar a ser terminal y que ese cáncer son sus exministros.

“No podemos dejar que se destruya nuestro instrumento político que básicamente ha sido diseñado y creado para que el Gobierno emerja del pueblo en beneficio del pueblo. Lamentablemente nuestro expresidente, nuestro compañero Evo Morales, tiene un cáncer que si no se lo trata va a ser terminal, y ese cáncer es su exgabinete”, señaló.

Morales pidió en reiteradas oportunidades que el ministro de Gobierno sea removido, pero sus pedidos no fueron escuchados por Arce.