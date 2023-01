El expresidente Evo Morales denunció este domingo que el comandante del Ejército busca “eliminarlo”, por lo que advirtió que si algo le ocurre será responsabilidad de él. Además, afirmó que dos líderes cívicos de Santa Cruz tienen planeado “envenenarlo” o contratar sicarios para acabar con su vida.

En su programa “Evo es pueblo, líder de los humildes”, transmitido por la radio Kawsachun Coca, Morales contó que la anterior semana recibió una serie de llamadas de algunos “hermanos” de Santa Cruz, entre ellos Isaac Ávalos, exlegislador y fundador del MAS, quien le dijo que dos dirigentes del Comité pro Santa Cruz buscan eliminarlo.

“Me llamó preocupado (...) Me dijo ‘el martes, en la noche, el Comité Cívico (pro Santa Cruz), dos del Comité Cívico, dirigentes principales, más dos, se reunieron y decidieron eliminar al Evo, envenenando. Si no funciona (el) envenenamiento, acudir a los sicarios’”, denunció el exmandatario.

Afirmó además que no solo buscan “eliminarlo” desde Santa Cruz, sino también desde las Fuerzas Armadas.

“Coincidentemente, quiero denunciar, porque si pasa algo conmigo, va a estar bajo la responsabilidad de estos señores. El día miércoles, en La Paz, (el) general Zúñiga, comandante del Ejército, después de la detención de Camacho, detener a algunos dirigentes cívicos, después... un término ‘vamos cargar, vamos (a) raptar’, no me acuerdo el término exacto. En términos de paramilitarismo y de los sicarios es eliminar al Evo Morales. Información oficial de las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que cuando no se respeta la institucionalidad, la antigüedad, pues hay una molestia permanente, y ellos mismos me informan, nos comunican (...) Me preocupa y tiene que saber el pueblo boliviano”, aseguró el exmandatario.

El jefe del MAS advirtió: “si pasa algo conmigo, estamos advirtiendo quiénes van a ser responsables”.