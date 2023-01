El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, denunció este domingo que en los ministerios, los servidores públicos pagan un doble aporte que se debe investigar. Dijo que le sorprendió que cortaron los aportes desde el Gobierno, pero que el mismo se siga haciendo y destinando a otras cuentas.

“Del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Justicia y de algunos ministerios se vienen a quejar y algunos me vienen a decir que: al margen de aportar a la cuenta bancaria, aportamos aparte al Ministerio, ahora nos han prohibido que no aportemos. Pero, (continuó) ese aporte se sigue aportando, antes aportábamos 100 o Bs 150, de acuerdo al porcentaje que ganan, ese monto sigue aportando directamente, eso es ilegal porque hay un doble aporte”, observó Morales en su programa dominical transmitido por RKC.

Dijo que ese doble aporte es algo que están “soportando” los empleados públicos por no perder su trabajo, pero las quejas se trasladaron hasta su persona.

“Espero que sean (sólo en) algunos ministerios, no sé dónde están llevando los compañeros, es importante aportar, hasta para la radio Kawsachun Coca aportamos sindicalmente, no son aportes del Estado. Pero cuidando y manejando bien esos aportes, pero acá hay aportes ilegales, a mí me ha sorprendido esta resolución que se retome los aportes”, aseveró.