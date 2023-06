El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales denunció ayer que el gobierno de Luis Arce arma un complot en su contra para “destrozarlo” este mes. En ese contexto, no participó del ampliado regional de las 20 provincias de su partido que se realizó en Viacha, pese a que desde el sábado 10 de junio el político está en La Paz, donde cumple una nutrida agenda. Legisladores del partido azul afirmaron que su ausencia es “por seguridad física”.

“Tengo información del mismo equipo del Ministerio de Gobierno. Este mes de junio el Gobierno va a destrozar al Evo, yo no sé si será con demanda, será con algún montaje (...) Quiero adelantar al pueblo boliviano que el Gobierno tiene un plan de cómo destrozar al Evo. (Me avisa) la misma gente que trabaja con el Gobierno, no son chismoserías (...) Será montaje, serán demandas, será algún atentado, no sé”, dijo Morales en su programa de radio Kawsachun Coca.

Días atrás, legisladores de su partido anunciaron que Morales participaría ayer de un ampliado regional del MAS en el altiplano paceño y excluyeron al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca porque indicaron que sólo era un encuentro de los militantes.

Sin embargo, Morales no asistió al encuentro y fue el gran ausente del ampliado en el municipio de Viacha en el que sus bases campesinas expresaron su apoyo. “¡Evo no estás solo!”, dijeron.

El diputado Freddy Mamani dijo que hay varias versiones sobre su ausencia, entre ellas las amenazas a su integridad y por eso “se ha decidido” que no participe. Admitió que la causa sería “una guerra interna sucia”.

“Se ha decidido de que (Evo Morales) no pueda estar presente (...) Hay varias versiones (de los motivos de su ausencia) no voy a indicar que son exactamente amenazas, pero ahí está nuestro hermano Evo haciendo seguimiento (...) Nosotros preferimos cuidar su integridad física, su integridad de salud, todo esto ha hecho que el hermano no esté presente”, dijo Mamani tras finalizar el ampliado político.

Por esos hechos, en un ampliado de las juventudes del MAS de las seis federaciones, el sábado 10 de junio resolvieron declararse como “seguridad principal para resguardar la vida e integridad física del líder cocalero”.

Nutrida agenda en La Paz

El sábado 10 de julio, Morales informó a través de sus redes sociales que estaba en los Yungas paceños, donde se reunió con el dirigente cocalero Arnold Alanes y otros líderes regionales de su organización política, además de representantes de distintos sectores, como transportistas, cocaleros e interculturales, entre otros sectores del norte paceño.

En la noche del sábado, el expresidente asistió a una cena con el embajador de China en Bolivia, Huang Yazhong. “Gracias por la confianza que nos demostraron y el conocimiento e información compartidos”, dijo.

El domingo, Morales participó de su habitual programa de la radio cocalera Kawsachun Coca desde La Paz luciendo un ch’ullu (gorra de lana con orejeras). “Muy contento de estar en La Paz sosteniendo algunas reuniones”, decía.

Anoche, Morales asistió a otra cena en la ciudad de La Paz, esta vez invitado por la Embajada de México. “Tenemos una deuda histórica con México”. Hoy atenderá la convocatoria a una cena en la Embajada de Cuba, también en la sede de Gobierno y desde las 7:00 sostendrá una reunión con la dirigencia de su partido. El martes está invitado al aniversario de Rusia.