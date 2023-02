El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, develó este domingo que autoridades subnacionales y dirigentes de organizaciones sociales le piden reuniones “reservadas o clandestinas”, con el fin de que el Gobierno no los tilden de evistas o les pongan en la “congeladora”.

“Tuve tantas reuniones con dirigentes y exdirigentes ahora, me han sorprendido ellos vienen a Lauca Ñ o a Villa Tunari a reunirse. Anteanoche estaba reunido casi hasta medianoche con la COD (Central Obrera Departamental) de Santa Cruz. Mira quiero comentarte, hay pedidos de muchas reuniones y algunos dirigentes dicen: reuniones por ahora un poco reservadas, clandestinas, para que algunos ministros no nos tilden de evistas y no nos pongan en la congeladora”, afirmó Morales durante su programa dominical con RKC.

Mencionó que recibió llamadas telefónicas de alcaldes, subalcaldes, de funcionarios o servidores de ministerios del Estado Plurinacional, quienes le expresan que “están con él”, aunque, también le dijeron que, les hacen seguimiento.