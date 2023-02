Evo dice que el estatuto del MAS es legal y advierte a arcistas que “el oportunismo, la traición y división no pasarán”

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales salió a responder al ala arcista o renovadora y aseguró que el estatuto del partido azul fue aprobado de manera legal y constitucional. Advirtió a dicha facción que “el oportunismo, la traición y la división no pasarán”.

Para Morales, los ministros que no son militantes y unos cuantos legisladores renovadores traidores están detrás de esta maniobra ante el TCP, con el solo objeto de desconocer la legalidad del MAS.

“Actúan igual que la derecha golpista que en el gobierno de facto intentó proscribir la sigla del MAS-IPSP con calumnias y falacias. Como fracasaron con sus cartas falsas para procesarnos, ahora denuncian el estatuto para intentar defenestrarnos”, apuntó.

El líder del MAS anunció la defenderá el estatuto y la vida orgánica del partido azul.

Los conflictos internos entre evistas y renovadores del MAS no censan. Hace unas semanas, ambas facciones estuvieron enfrascadas en cuestionamientos por no invitar a tiempo a Morales a los festejos por el Día del Estado Plurinacional; luego, el tema de la discordia fue los hechos irregulares no esclarecidos al interior de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entre otros.