Anunció que este tema será analizado del por qué este castigo hacia los cocaleros. Agregó que siente mucha pena porque, durante las visitas que hizo a diferentes regiones, le comentaron que muchos están perdiendo sus casas y sus chacos por no pagar sus deudas.

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aseguró este viernes que el Gobierno nacional castiga a los cocaleros del Trópico de Cochabamba con los precios bajos de la hoja de coca. Dijo que no quiere pensar que esto sea parte de una estrategia para derrotarlo políticamente.

Además, señaló que hay gente que ya no está enviando a sus hijos al colegio o a la universidad porque ya no pueden cubrir esos gastos. Indicó que antes muchas personas tenían sus ingresos con la actividad de la coca, pero ahora ya no pueden hacerlo por este problema y están mal económicamente.

“Y aquí haber seamos realistas, será ministro de Gobierno, nos ha castigado con precios de la coca, saben ustedes, comentamos bastante, no sé si nos castiga con precios de la coca para derrotarnos políticamente, no quiero pensar mal. Yo decía también la coca siempre se ha rebajado, no es la primera vez, pero varios años nos hemos acostumbrado pues y el precio de la coca se puede controlar”, manifestó.

Morales también volvió a referirse a las pugnas internas en el MAS. Remarcó que el partido es un movimiento antiimperialista, unido y que elige a los mejores dirigentes comprometidos con la patria.

Lamentó que existan algunos militantes que estén peleando por pegas y dejando de lado la lucha por proyecto político del partido azul.

“Como podemos abandonar, como podemos entre nosotros serrucharnos, lamentablemente ahora hay serruchitos, algunos más preocupado de pegas, comprando y vendiendo pegas”, señaló.

Morales también lamentó que algunos compañeros del partido hablen en su contra. Dijo que cuando hablan de esa manera, se parecen a los “gringos” que también lo atacaban de esa forma.

“A veces duele compañeros, algunos compañeros hablando contra mí, algunos sindicatos, subcentrales, quiero que se den cuenta, esos compañeros que hablan contra mí, hablan igual que los gringos”, aseveró.