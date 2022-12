El expresidente Evo Morales dio más datos sobre sus denuncias contra el actual gobierno nacional de protección al narcotráfico y en esta jornada aseguró que el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani (zar antidroga) admitió que se paga con cocaína a los informantes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El exmandatario recordó una reunión que sostuvo con Mamani en febrero de este año, antes de que haga público el caso de los narcoaudios (abril). Detalló que, luego de cruzar información y documentos, le comentó a la autoridad como el coronel Jaime Arancibia, en aquel entonces director Nacional de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), manejaba droga secuestrada de manera irregular, en este caso 500 kilos de cocaína.

“Que me dice el Jaime, me dice: un día antes, dos días antes, en Santa Cruz hemos incautado, no me dijo cuanto (en total), pero ha desaparecido 500 kilos de cocaína, y le habían dicho al Jaime: con eso estamos pagando a los informantes”, afirmó Morales en su programa Evo es pueblo líder de los humildes.