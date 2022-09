Evo dice que encaró a Quelca por corrupción, éste fue sobreseído

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, reveló ayer que el año pasado cuando Adrián Quelca todavía era ministro de Educación, se reunió con él a solas y le encaró con pruebas las denuncias de corrupción en su contra, a lo que la exautoridad sólo le dijo que investigaría.

En noviembre de 2021, Quelca enfrentó un proceso penal por tráfico de influencias en la designación de cargos. En julio de este año fue sobreseído.

“Me acuerdo perfectamente cuando el exministro de Educación me visitó acá (en el Chapare) ¿(Adrián) Quelca?, (...) a puertas cerradas ‘hermano ministro, mira, estas pruebas de corrupción tengo’ le dije, a solas, le dije. Un poco, el ministro se ha puesto medio nervioso (y él dijo) ‘Voy a investigar’ y yo le dije: ministro, no hay nada que investigar. Aquí están las pruebas”, relató Morales en su programa Evo es pueblo, de radio Kawsachun Coca.

El exmandatario agregó que entre marzo y abril del año pasado un grupo de profesores llegaron hasta el Chapare para denunciar actos de corrupción de Quelca y entregarle pruebas. “(Por) asunto (de) ítems del año pasado entre marzo y abril, los profesores han traído pruebas de corrupción”.

El 17 de mayo del año pasado, Morales informó a través de su cuenta en Twitter que se reunió con Adrián Quelca en el Chapare del trópico de Cochabamba. Aunque el líder del MAS no dio la fecha de la reunión “a solas” con Quelca, da a entender que fue en esa fecha.

“Con autoridades municipales, consejos educativos y ejecutivos de las Seis Federaciones del Trópico sostuvimos una reunión muy productiva con el ministro de Educación, Adrián Quelca”, se lee en el tuit de Morales, mensaje que acompañó con dos fotografías.

Después de la reunión con Quelca, Morales se informó a través de los medios que se presentó una denuncia contra Quelca y otros funcionarios del Ministeerio de Educación. Observó que cuando alertó al entonces ministro Quelca que lo denunciaron por corrupción con pruebas, él no tomó cartas en el asunto.

“Pero si el ministro ese momento (cuando le alerté sobre las denuncias en su contra) tomaba acciones no habría ninguna imputación (y él hubiera dicho) ‘ahí ya no me metan a mí. Es tarea de la Fiscalía, seguramente de la justicia boliviana’”, señaló Morales.

Denuncia

Dos meses después de su reunión con Morales en el Chapare, en julio de 2021 la exviceministra Áurea Balderrama denunció a Quelca por incumplimiento de deberes. Según su denuncia, entre enero y mayo de 2021 se traficaron exámenes en el proceso de institucionalización para los cargos del Ministerio de Educación.

El hecho fue revelado por Página Siete y, en su momento, el responsable de la Dirección General de Educación Superior Técnica, del Ministerio de Educación, Agustín Tarifa, fue detenido por su participación en el ilícito. Quelca supuestamente envió instrucciones por la aplicación WhatsApp a Tarifa para favorecer o perjudicar a determinados postulantes en la designación de cargos directivos, según la denuncia de Balderrama. Quelca fue imputado por la Fiscalía y renunció en noviembre de 2021.

Un año después de la denuncia, el Ministerio Público emitió un sobreseimiento a favor de Quelca. “Lo habíamos manifestado desde un principio, somos inocentes, no hemos cometido ningún delito, ni antes ni ahora, y tampoco lo haremos más adelante”, decía Quelca en conferencia de prensa. Asimismo, arremetió contra los medios que según él no realizaron un trabajo serio en su caso.

Abel Loma, abogado de la exviceministra Áurea Balderrama, dijo que la actual administración del Ministerio de Educación no impulsó los actos investigativos como víctima contra el exministro Quelca.