El jefe del MAS se declaró sorprendido por el recurso jurídico. No habló de un solo abogado, sino de un grupo de juristas peruanos, que según su versión, no conoce en persona. “A mí me ha sorprendido que un grupo de abogados de Lima (...) han presentado un hábeas corpus en defensa del Evo. A mí me han sorprendido, no conozco (a esos abogados)”.

Después del veto de Perú contra Morales y la investigación penal de la Fiscalía peruana por el delito de separatismo, Morales, con una sonrisa, rechazó esas acusaciones y dijo más bien que varias organizaciones sociales de ese país, lo declararon “héroe”.

“Tantas declaraciones de movimientos sociales (...) de apoyo, me dijeron que en algunas regiones están hablando por la prensa, me dijeron: Evo es nuestro héroe. A mí me ha sorprendido eso”, manifesó Morales.