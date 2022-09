Evo dice que le invitaron a subir a auto oficial; pedirán informes a 2 alcaldes

Mientras el expresidente Evo Morales sostuvo ayer que la alcaldesa de Coroico le “invitó a subirse a su auto oficial” para su recorrido en Nor Yungas, la diputada del MAS Soledad Pérez lo puso en evidencia al confirmar que el exmandatario fue recogido en La Paz en ese coche. La senadora masista Virginia Velasco, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos pedirán un informe a los alcaldes de Coroico y Caranavi para que expliquen por el uso indebido de bienes del Estado.

“Estaba lloviznando y el carrito particular en que he ido era pequeño. La alcaldesa (de Coroico, Elizabeth Mamani), que conoce su territorio, me dice: ‘Evo, el lugar donde vamos a ir es accidentado, tal vez el carro no pueda, subite a mi carro’. Sí, la alcaldesa me invitó y fuimos en su carro de la alcaldesa. Era inicio de registro de militantes”, aseguró Morales consultado sobre el motorizado oficial con el que llegó a una comunidad coroiqueña.

La exautoridad insistió en que solo por ese motivo subió al vehículo y negó que hubiese ido a pasear por todo Yungas en ese coche. Morales relató que llegó el lunes a Coroico, según él, en un coche pequeño y que el martes fue visitado por Mamani, alcaldesa y militante del MAS, que le invitó a realizar el recorrido en el auto oficial.

Fue recogido en La Paz

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Soledad Pérez confirmó que efectivamente Morales abordó un vehículo oficial de la Alcaldía de Coroico, pero desde La Paz y no en la capital coroiqueña.

“Participamos de un encuentro en Coroico y en Caranavi, gracias a la invitación de la alcaldesa de Coroico, la cual ha prestado su vehículo oficial para que el presidente del instrumento (del MAS) sea trasladado desde La Paz, visite (la comunidad de) San Felipe, en Coroico, y luego en Caranavi”, señaló la asambleísta a los periodistas.

Pérez complementó que junto a otros seis diputados fueron invitados directamente por la alcaldesa coroiqueña y el alcalde de Caranavi, Eustaquio Huiza, también del MAS.

Ante los anuncios de informes que anunció la senadora masista Virginia Velasco y la oposición, Pérez dijo que no se cometió ninguna ilegalidad.

“No se ha incurrido en ningún (delito), los alcaldes nos invitaron y nos prestaron sus autos para que nos movilicemos, no vemos ningún tipo de malversación (en realidad uso indebido de bienes del Estado) de vehículos”, se defendió.

Hace unos días, Morales visitó diferentes municipios del departamento de La Paz, entre ellos Coroico, Caranavi, Palos Blancos y Alto Beni.

Pedirán informes

La senadora y exministra de Justicia Virginia Velasco anunció que pedirán informes para saber quiénes prestaron el vehículo oficial al expresidente Morales durante su viaje a Nor Yungas.

“Estaba en auto oficial, yo creo que hay que saber quién ha prestado el auto oficial, obviamente se tendría que ver (investigar). Precisamente tendrían que ver, porque no podemos usar autos oficiales con una persona particular”, aseveró Velasco.

Por su lado, la diputada de Creemos María Fernanda Álvarez confirmó que solicitarán un informe a la alcaldesa de Coroico, Elizabeth Mamani, y a Eustaquio Huiza, alcalde de Caranavi.

“Inicialmente podríamos identificar como un uso indebido de bienes del Estado, porque entendemos que la alcaldesa de Coroico y el alcalde de Caranavi no estaban cumpliendo funciones oficiales, sino partidarias del MAS, entendiendo que Morales ya no es funcionario público y según los medios se estaba realizando además un registro de militantes”, enfatizó Álvarez, para quien “este tipo de hechos deben ser sancionados de acuerdo con las norma vigentes en el Estado”.

Recuerdan que usaba aviones

José Manuel Ormachea, diputado de CC, anticipó que se adherirán a las peticiones de informes a los dos alcaldes de Yungas por haber cedido un auto oficial a Morales.

“Nos vamos a sumar a cualquier acción que cuestione lo que ha ocurrido en Yungas y el uso de bienes del Estado por parte de Morales y si está implicada la alcaldesa de Coroico va a tener que asumir las consecuencias”, puntualizó el diputado.

Ormachea recordó que en otras ocasiones Morales usó aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). “Morales no puede decir que se hizo ‘jalar’, porque iba en su auto chico, seguro hacía lo mismo para que lo lleven en los aviones de la FAB”, acotó. En agosto de 2021 se denunció que Morales usó un avión de la FAB para trasladarse a Tarija.

La Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas sanciona en su artículo 26 con la privación de libertad de uno a cuatro años al servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto a bienes pertenecientes al Estado o a sus instituciones.