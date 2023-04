El expresidente Evo Morales aclaró este domingo que se encuentra “muy bien” de salud, después de que trascendiera que viajó a Venezuela para recibir atención médica. El exmandatario reveló que después de la celebración por el aniversario del MAS, sintió “escalofríos” y temperatura, y que fue trasladado “de emergencia” a Cochabamba donde lo diagnosticaron con infección urinaria.

“Me recomendaron una operación. Los médicos me dijeron: ‘A partir de los 40 años, los varones ya tenemos (problemas) de próstata, hay que controlar permanentemente’. Felizmente, tras la biopsia (se vio) que no era maligno y me operaron”, reveló en su programa dominical en Radio Kausachun Coca.

El líder del partido de Gobierno aseguró que tanto Cuba como Argentina le ofrecieron atención médica en sus países y que “un grupo de empresarios” de Santa Cruz le propuso llevarlo a Brasil. Sin embargo, decidió ir a Venezuela para hacerse los chequeos médicos posteriores.