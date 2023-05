El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, sostuvo que militares le informan “en detalle”. El exmandatario agregó que cree que le quieren “montar algo”.

“Los llamados pachajchos están desplazados en el Trópico de Cochabamba, los mismo militares me informan en detalle, ¿qué me van a encontrar? No van a encontrar, seguramente me quieren montar algo”, señaló Morales en Radio Kawsachun Coca.