Evo dice que presidente de ABC instruyó que no lo reciban en Yungas bajo amenaza de no ejecutar obras

El exmandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, dijo este miércoles que el presidente de la Administradora Bolivia de Carreteras (ABC), Henry Nina, instruyó a los dirigentes de los Yungas, a no recibirlo bajo amenaza de no ejecutar obras en esa región.

“Lo peor en Palos Blancos y en Alto Beni, dirigente Nina había llamado personalmente diciendo –no le reciban al Evo, si le reciben al Evo no va a haber obras-, ayer me denunciaron eso, -si no reciben vamos a priorizar obras-, ahora que me han recibido seguramente por mi culpa se van a quedar sin obras”, afirmó Morales en conferencia de prensa.