El expresidente y jefe del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, declarado persona no grata por el Congreso de Perú y prohibido de ingresar a esa nación por sus constantes actos de intromisión, afirmó este domingo que esa es una postura de “algunos grupos pequeños” y proyectó que si en este momento ingresaría a ese país sería aclamado.

“Algunos pequeños grupos, aprovechando la prensa, declarando persona no grata, que Evo no debe entrar a Perú ¿pero el verdadero pueblo, pueblo? ¿Cómo sería si entraría a Perú en este momento? ¿Te imaginas? Aclamación, como una proclamación”, afirmó en charla con el conductor de su programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca.

Comentó además que efectivamente recibe llamadas de algunos miembros de sectores sociales peruanos, quienes buscan conocer más sobre su experiencia de lucha política y gestión de gobierno.

“Evidentemente, no tengo por qué negar, algunos hermanos me llaman. Antes tenía mucho contacto con CCP (Confederación Campesina del Perú), CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú)... hay dos federaciones en Cuso, visité sus dos federaciones. Nos contactamos, conversamos, no solamente ahora, también antes”, comentó.

Morales fue declarado persona no grata y prohibido de ingresar a territorio peruano por sus constantes declaraciones sobre asuntos internos de ese país, pero también por la actividad política que hizo en ese territorio junto a varios de sus allegados, alentando una asamblea constituyente y otras demandas de los sectores ahora movilizados, en protestas que ya han dejado 65 muertos.

El primer ministro peruano, Alberto Otárola, justificó de esta manera la prohibición de ingreso a Morales y sus colaboradores: “Estamos observando de cerca no sólo la actitud del Sr. Morales, sino también la de quienes trabajan con él en el sur de Perú... Han sido muy activos en la promoción de una situación de crisis”.

Este sábado, el expresidente boliviano continúa publicando mensajes sobre la crisis que atraviesa Perú. “Con 6 presidentes y 3 parlamentos en 7 años, con más muertes que días de gobierno en el último régimen transitorio, Perú, nuestro país hermano, padece los efectos de la pérdida de legitimidad e inestabilidad de un Estado aparente que excluye a grandes mayorías del Perú profundo”, escribió en su cuenta en Twitter.