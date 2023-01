El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo este jueves que, si se acaba el gas que genera el 60% de la energía, entonces hay que sustituirla con la energía solar, instalando paneles solares en las viviendas.

“62% de energía es generado por el gas, por las termoeléctricas ¿Qué pasa si un día se acaba el gas? No habrá luz. Cuando llegamos al gobierno la producción era 30 millones de metros cúbicos día y hemos llegado a más de 60 millones de metros cúbicos día, ahora hemos bajado a 40, no estamos pudiendo encontrar otro mega campo de gas ¿Qué pasa si no encontramos? Sigue bajando y no habrá gas para la luz”, señaló Morales durante un acto de la Federación Sindical de Mujeres Interculturales Carrasco Tropical, en Cochabamba, trasmitido por radio Kawsachun Coca.

Acotó que “hay que empezar a sustituir con energía limpia, uno de ellos energía solar, panel solar o la eólica. Eólica cuesta más caro”.