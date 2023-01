Evo dice que usan su nombre para “masacrar en Perú”

El líder cocalero y expresidente Evo Morales afirmó este sábado que utilizan su nombre para justificar una “masacre” en Perú y, ante su reciente declaratoria como persona no grata por el congreso de ese país, recordó que ya antes recibió ese mismo trato en Chile.

Lo hizo durante su intervención en una Asamblea Ordinaria de la Federación del Trópico de Cochabamba, donde además reiteró sus críticas a la gestión de la presidenta peruana Dina Boluarte.

“Usando al Evo quieren masacrar en Perú, su problema. Ojalá resuelvan ese tema”, afirmó en referencia a los conflictos que vive el vecino país, donde además de ser declarado persona no grata por el Legislativo fue acusado de incitar actos de violencia.

El Parlamento peruano aprobó la moción de declaratoria de persona no grata con 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones. Además se acusó al expresidente y dirigente boliviano de atizar la crisis política que vive ese país y se le negó el ingreso.

Morales aseguró que se encuentra tranquilo: “Tal vez para algunos y algunas va ser una preocupación y dicen ‘Evo no va a entrar a Perú, Evo Persona no grata’, no es ninguna novedad para mí y para algunos compañeros que recuerdan, una vez en Chile me declararon Persona No Grata (por) las opiniones que vertimos”.

Evo cuestionó al gobierno peruano y lo tildó de ser “un estado impostor” y “de los ricachones”, que no tiene representatividad. “Ahora este pueblo Perú profundo se despierta, se moviliza, ya está casi un mes movilizado, no para. Sesenta y dos muertos dicen los dirigentes públicamente. Cuzco está levantado, están militarizando y qué están pidiendo (los movilizados) cambio profundo como nosotros hicimos. En seis años con seis o siete presidentes, lo que también Bolivia era”, sentenció.