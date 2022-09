Evo dice temerle a Del Castillo y acusa a Novillo y Moldiz de gestar un “plan negro” en su contra

(Ampliada)

El jefe del MAS Evo Morales manifestó este miércoles que le teme al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y acusó al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, además del exministro Hugo Moldiz de gestar un “plan negro” en su contra, a través de la creación de la Escuela de Inteligencia en la Fuerzas Armadas.

“No persigo nada, automáticamente me hacen llegar (la información) y me dicen: Evo, te están haciendo esto, son militares que están (en) servicio activo, hay todo un plan negro. Leo lo más importante, entre ellos, de dónde van a sacar plata para el plan negro; los efectivos (que operarán) en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, quiénes van a operar. Están Hugo Moldiz, el general (no precisa el nombre) Zúñiga, no es ningún invento”, aseguró en conferencia de prensa.

Sobre las declaraciones que emitió el domingo el ministro Novillo, quien afirmó que hizo las investigaciones y se concluyó que no existe ese “plan negro”, Morales dijo que no lo puede creer, ya que lo conoce desde que empezó en el MAS-IPSP, cuando era “aleísta” (de la línea de Alejo Veliz).

“Desmentimos al hermano Edmundo Novillo, lo conocí cuando empezó en el MAS-IPSP evidentemente había como dos líneas: alejistas y evistas, él (Novillo) era aleísta. No soy resentido porque fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, pero me sorprendió la semana pasada al decir que no hay plan negro. Por favor, hermano Novillo, juntos no hemos educado a no mentir. Acá tengo una copia, aquí está la planificación del plan negro (muestra la hoja), hecho en la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas”, manifestó Morales.