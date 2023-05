El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, señaló este viernes que aquellas personas que al interior del partido azul dicen tener un posición neutral o independiente o se denominan apolíticos están a lado de quienes oprimen al pobre y traicionan la lucha de Túpac Katari y Bartolina Sisa.

“Para mí en mi experiencia política no hay el llamado centro, al medio, somos independientes, somos neutrales, estoy al medio. El que dice estoy al medio, neutral, independiente, siempre esta con el lado opresor del pobre”, señaló Morales en un encuentro binacional de jóvenes indígenas en la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, según radio Kawsachun Coca.

Mencionó que las personas que dicen tener esas posiciones son las que están con cálculos políticos. Por ello, sentenció que en política o somos del pueblo o del imperio, de los pobres o de los ricos.

Morales dijo que por esa razón se formó el MAS-IPSP porque los pobres, los movimientos indígenas también tienen derecho a hacer política, no solo los ricos o del imperio.

En ese sentido, remarcó la importancia de la unidad en el partido azul para continuar con el proceso de cambio, con el cual, dijo, se puso en los primeros lugares en crecimiento económico al país.

“Y no es posible internamente digamos, no, hay que ser apolíticos, apartidarios, que dentro del MAS debe haber derecha también, peleamos derecha con izquierda, no. Por herencia somos anticolonialistas y antiimperialistas, esa es la lucha de Túpac Katari y Bartolina Sisa, como podemos traicionar eso”, manifestó.

Morales hizo esas declaraciones en alusión a las pugnas internas en el MAS, entre las alas arcista y evista.