Para el diputado evista Renán Cabezas, esta posición sólo fue expresada por un dirigente y no por el conjunto de las organizaciones sociales alteñas.

“Durante su Gobierno, él no asistía a las fiestas de aniversario, prefería viajar durante esas fechas; segundo, lo consideramos persona no grata porque ha abandonado al Estado en 2019 y nos dejó huérfanos; tercero, la crítica constante al Gobierno del presidente (Luis Arce). Esas son las tres razones por las que las organizaciones decidieron hacerle a un lado”, resumió Mayta, citado por ANF.

El ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, afirmó que en el ampliado de la Asamblea de la Alteñidad se decidió no invitar y no permitir la presencia del expresidente Evo Morales a los actos protocolares de festejo por la efeméride de esta ciudad, que se celebra el 6 de marzo.

“La COR no tiene la voz formal de El Alto, no representa a todas las organizaciones sociales que tiene El Alto. Me parece una declaración más para hacer protagonismo y buscar alguna notoriedad”, consideró el diputado del MAS.

No obstante, el dirigente de la COR explicó que la determinación de no invitar a Morales a los actos protocolares no fue sólo de una decisión de esa organización, sino de la Asamblea de la Alteñidad, que concentra a distintos sectores, como la Fejuve, los transportistas, los gremiales, los microempresarios, entre otros.

Los desaires a Evo Morales en algunos actos empiezan a multiplicarse. El jueves pasado, en un acto cultural en la población de Cala Cala, en Potosí, el secretario de Culturas del municipio de Uncía, Martín Choque, lanzó desde el palco la silla destinada para Morales y generó una gresca, que acabó con una golpiza al funcionario edil.

Marcelo Mayta pidió que, para evitar problemas similares, el MAS desista de invitar a Morales a los actos porque ellos, como Asamblea de la Alteñidad, no permitirán esa presencia. Incluso, aseguró que los invitados ya fueron notificados y el líder del MAS no está entre ellos.