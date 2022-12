“No es posible que el área económica de nuestro Gobierno, el gabinete económico, aplique la disciplina fiscal para evitar déficit. Yo eso entendí en 2007, soy sincero, no conocía: supuestamente cuidar la macroeconomía, pero castigando a la microeconomía. Ese modelo económico no es bueno para el país (...), y a veces para evitar la inflación, pero con una política de contracción económica, tampoco es bueno eso”, agregó.

“Estaba contento, ya empezó a subir (dije). Pero ahora, me dicen los diputados (cuando les pregunté) ¿Cuánto está debatiendo? ‘Exactamente 4.006 millones de dólares’. De más de 5 mil millones de dólares baja a 4.006 millones de dólares. ¿Qué está pasando entonces?, ¿Otra vez corrupción? ¿Que no estamos manejando bien la economía?”, aseguró Morales.

El 8 de noviembre, tras someter el PGE a votación en su estación en grande en la Cámara de Diputados se declaró un cuarto intermedio. En esa votación se requería 66 votos para aprobar la propuesta (mayoría absoluta). No obstante, 68 votaron en contra y sólo 44 legisladores votaron a favor. La sesión se reinstalará mañana, a las 18:00.

“Técnicamente, el presupuesto no tiene ninguna observación radical o de fondo, sino que más bien es un tema político. Me niego a pensar que hay un interés particular o hay un boicot contra la gestión de presidente Lucho. Yo albergo la esperanza de que esto no es así, de que en todo caso el día martes se va a buscar encontrar por el bien de las entidades subnacionales que son municipios, gobernaciones, universidades, 588 instituciones que están esperando la aprobación de ese presupuesto”, manifestó, en una rueda de prensa.

La autoridad sostuvo que el PGE “no lo realiza el ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo realizan estas 588 instituciones que desde el mes de abril van proyectando ingresos, gastos, los remiten y nosotros consolidamos todo este conjunto de presupuestos de todas las entidades del sector público no financiero”.

El ministro cerró con la frase: “No quisiéramos pensar que hay ese boicot, esperemos que pase el día martes”.