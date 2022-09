Evo: Hace un año dije a Arce hay corrupción en Obras Públicas

El expresidente Evo Morales aseguró ayer que en 2021 alertó al presidente Luis Arce que había actos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas y en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). No obstante, dijo también que esta jornada se reunirá con el ministro Edgar Montaño.

“El tema de corrupción... (el) año pasado personalmente dije al presidente Lucho Arce hay corrupción en el Ministerio de Obras Públicas, en la ABC. No dije nada a la prensa. Yo dije cualquier momento esto va a estallar”, afirmó Morales en el ampliado ordinario de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

En los últimos días estalló un escándalo de corrupción en la entidad estatal caminera después de que el diputado del MAS Héctor Arce denunció actos ilícitos con cobros irregulares por la adjudicación para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez y presentó una denuncia penal contra nueve funcionarios de la ABC, entre ellos el presidente de la entidad, Henry Nina, quien también es representante de los interculturales de Bolivia.

Morales agregó que el Ministerio de Obras Públicas no es el único caso con actos de corrupción. “Hay otros ministerios” con más hechos de corrupción y que en cualquier momento “estallarán” las denuncias.

“En algunos ministerios van a seguir estallando (las denuncias) porque no se para el tema de corrupción”, dijo Morales, y agregó que “la mejor forma de cuidar al presidente Lucho y el proceso de cambio es luchando contra la corrupción”.

Críticas

Desde el primer año de gestión del presidente Luis Arce, el líder cocalero cuestionó en reiteradas oportunidades la gestión del jefe de Estado. Desde pedir el cambio de ministros en diciembre de 2021, hasta criticar su política económica y compararla con lo que él hizo durante los 14 años en que estuvo en el poder.

El 30 de diciembre de 2021, Morales pidió cambio de ministros, entre ellos al de Justicia, Iván Lima, y al de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Hermano Lucho, si tiene que cambiar a sus ministros, cambie. Es su responsabilidad (...) es importante que mejore su gabinete”, dijo Morales en un ampliado en el Chapare.

Las críticas a Arce fueron constantes, por lo menos en el primer semestre de este año. El 7 de junio pasado, Morales aseguró que “no se siente el cambio económico” que pregona el actual Gobierno y que una muestra de ello es que el pago jornal de obreros bajó de 120 a 30 bolivianos en regiones del altiplano.

“En este momento en Orinoca hay un pedido permanente, le faltan obras; no hay movimiento económico. Esa demanda es permanente. Inclusive hace dos días tuve la oportunidad de almorzar con hermanos productores del trópico dueños de hoteles, conversé con dueños de surtidores y me decían cómo bajó el jornal. Antes el jornal se pagaba, a cualquier obrero, 120 a 100 (bolivianos), ahora es 60 o 70 (bolivianos)”, dijo Morales.

En los últimos días, además de apuntar al ministro Del Castillo como responsable por la pérdida de su celular, reclamó en un acto público que Televisión Boliviana, el canal estatal, corta las transmisores cuando él está dando sus discursos y le reclamó a Arce por esos cortes.

“Hermano Presidente, anticipadamente, quisiera pedirle con mucho respeto que el gerente de canal 7 no me corte las intervenciones. Tengo información permanente que las veces que participamos en su invitación o por invitación, no siempre, nos cortan”, se quejó Morales ante Arce, durante un acto por el mes aniversario de Cochabamba.

Para el exjefe de Estado que el canal estatal no pase todos sus discursos es una forma de marginarlo y no respetar la libertad de expresión.

Asimismo, los legisladores cercanos a Morales, como el diputado Arce, lanzan constantes ataques a la administración de Luis Arce.