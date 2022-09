Evo insiste en que denunciar es defender al Gobierno

El expresidente Evo Morales insistió en su lógica de que denunciar casos es igual a defender al gobierno del presidente Luis Arce. En ese marco, anunció que seguirá denunciando hechos de corrupción y encubrimiento contra el narcotráfico.

“No importa que sigan implementando el plan negro, lo verdaderamente importante es que se luche contra la corrupción y contra el encubrimiento del narcotráfico. Para defender al gobierno de Lucho y al Proceso de Cambio continuaremos denunciando esos hechos”, tuiteó el exmandatario.

El 7 de septiembre, Morales, cuando denunció el supuesto “plan negro”, llamó corrupto a Henry Nina, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Esa institución está en el ojo de la tormenta por la denuncia de corrupción en el proceso de adjudicación de la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez. La demanda fue interpuesta por el diputado del MAS Héctor Arce.

“Se me acerca una señora, no conozco. Se me acerca y me dice ‘Evo, Henry Nina quiere hablar reservadamente contigo’; le respondí: Yo no hablo con corruptos”, declaró Morales en la rueda de prensa indicada.

Sin embargo, un día después, el 8 de septiembre, su hijo, Álvaro Morales Peredo, presentó su declaración jurada de bienes y rentas para trabajar en la ABC. En el memorando de nombramiento se señala que fue designado en el cargo de coordinador con movimientos sociales.

El viernes, luego del revuelo generado, el hijo de Morales renunció al puesto.