“Lamento mucho cómo nuestro gobierno maltrata, persigue y despide a hermanas y hermanos militantes comprometidos con la Revolución Democrática y Cultural, y en cambio premia a ministros no militantes y a los enemigos del MAS-IPSP metidos en corrupción y protección al narcotráfico”, escribió el exmandatario en redes sociales.

“¿Por qué nos están sacando de nuestro Gobierno? Pareciera un golpe interno, pero no importa. Nos están sacando por ser evistas, nosotros no somos traidores: siempre leales, traidores nunca y vamos seguir con este principio”, manifestó Zurita, en rueda de prensa, mientras vestía una gorra con la imagen de Morales.

“Si es ‘evista’, patriota y radical, aunque sea buen trabajador, honesto y comprometido, lo despiden. Si es ‘luchista’, aunque esté metido en corrupción, no sea militante y proteja al narcotráfico, lo premian. No es política del MAS-IPSP premiar la traición y la corrupción”, concluyó, reconociendo la separación entre quienes lo apoyan a él y quienes apoyan al actual Jefe de Estado.

En respuesta, el ministro de Obra Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, afirmó que Zurita concluyó su ciclo en la dirección de Vías Bolivia.

“Cuando yo lo he invitado (a Zurita) a que pueda tomar posesión de Vías Bolivia, no le he puesto ninguna condición ni tampoco él se ha referido a que era de un grupo o de otro grupo. Por lo tanto, se ha cumplido un ciclo y ahora comienza otro ciclo”, refirió.