El expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, dio este domingo pautas al presidente Luis Arce Catacora sobre cómo manejar la economía del país. Planteó medidas de austeridad, alejar del equipo económico a los “ortodoxos” que se someten a la disciplina fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y denunció que le ocultan información de la real situación financiera de Bolivia.

Lo hizo durante el acto por los 28 años de fundación de su partido, donde reiteró que la economía no se encuentra bien y dijo que Arce “tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar su gestión como Presidente”.

Luego insinuó que hay ministros que roban y que mienten. “Algunos ministros van a tener que leer el artículo ocho de la Constitución: el ama sua (no seas ladrón) y el ama llulla (no seas mentiroso). Los compañeros de base saben que no hay mucho movimiento económico, que no estamos como antes”.

Agregó que: “hay que alejar del equipo económico a los ortodoxos, a los conservadores que -con el pretexto de bajar la inflación o evitar la inflación- sólo se someten a la disciplina fiscal del FMI, a cuidar la macroeconomía para castigar los pequeños productores, a la gente pobre. Eso es lo que estamos viviendo. Es importante que no haya déficit, pero sin expansión económica (no tendrá resultados). Hay que inyectar (dinero y generar) movimiento económico; hay que poner dinero para pequeñas y medianas obras”.

El expresidente le recomendó a Luis Arce implementar una política de austeridad. Por ejemplo, mencionó que cuando él llegó a Palacio de Gobierno en 2006 el sueldo del presidente ascendía a 40 mil bolivianos, sin incluir gastos reservados, viáticos y comisiones. “Eliminamos los gastos reservados, las comisiones y los viáticos. De casi 40 mil bolivianos me rebajé a 15 mil bolivianos el sueldo y todos (del aparato estatal) ganan menos que Evo”.

Dijo que la política de austeridad debe implementarse sin despido de los trabajadores, aunque sí con reducción de salarios. “Eso (el dinero ahorrado) nos pueden ayudar en el tema de ítems como lo hicimos en 2006 a 2007. Está en nuestras manos ampliar las exportaciones aprovechando la cotización (del dólar) y no cupos y cupos. Que se garantice el mercado interno y exportar, no por una mezquindad regional vamos a arruinar la economía nacional dando cupos de exportación”, recomendó.

Por ejemplo, dijo que en 2019 su Gobierno comenzó a exportar cemento y este proceso se paralizó tras el “Golpe de Estado”. Ahora, Morales recomendó que al inaugurar la planta de Potosí y junto a la de Oruro se podría volver a exportar cemento.

“Representarán nuevos ingresos para Bolivia. Lamentablemente, ningún Ministerio del gabinete económico me da información pero la prensa dice que no hay muchos dólares, que hay filas. Ampliando las exportaciones, ampliando el mercado interno, es posible resolver el problema económico que tenemos” afirmó.