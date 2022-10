Evo: Lucho no reconoce cómo hacemos esfuerzo para que no hayan conflictos

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aseguró este domingo que constantemente trabaja como “bombero” para evitar que hayan conflictos en el país, pero que las autoridades de Gobierno no lo reconocen.

”Nosotros somos bomberos y el Lucho no reconoce, la ministra de Presidencia no reconoce, cómo hacemos esfuerzo para que no hayan conflictos y ellos (los ministros) buscan conflictos”, manifestó en su programa dominical en Kawsachun Coca

El exmandatario puso en duda si las autoridades de Gobierno realmente forman parte del partido azul y si piensan respetar a la fuerza política. Sostuvo además que “los pititas” están en el gabinete, defendiendo “el modelo del gonismo”

“Ayer llegó el pedido de reunión de la Dirección nacional del Pacto de Unidad para el 20 de este mes en la ciudad de Cochabamba (...) Eso sí es un debate netamente político. Quisiéramos saber del presidente si algunos ministros van a respetar al MAS o no van a respetar al MAS, son del MAS o no son del MAS, eso va a ser un debate profundo”, indicó.

Respecto a la reunión que sostuvo con el jefe de Estado la pasada semana, dijo que era un encuentro que estaba previsto desde hace casi cuatro meses y que tenía por objeto el “evaluar los avances” en cuanto a la educación, salud, caminos, lucha contra el narcotráfico y “evaluación política”.