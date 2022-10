Evo Morales: El ministro Iván Lima “infiltró” el informe de la CIDH

Dijo que no dirá quiénes le pasan esos datos desde el Ministerio de Justicia, pero aclaró que no cuenta con grupos de inteligencia, sino es el pueblo que le informa de lo que pretenden hacer desde ahí dentro.

Morales explicó, en su programa Evo, líder de los humildes por radio Kawsachun Coca, que el informe de la CIDH tiene carácter reservado y legalmente no podía develarse.

Hace unos días, dicho medio de comunicación hizo conocer algunos datos que cursan en el informe de la CIDH, en el que se atribuyó al Estado la muerte de Michael Dywer y las torturas a los sobrevivientes de este caso, durante la intervención del hotel Las Américas.

Tras ese informe, diferentes sectores de oposición pidieron el inicio de un proceso penal contra Morales por haber ordenado desde Venezuela ese operativo, como se puede ver en un video.

El líder del MAS respondió a esas acusaciones y dijo que solo cumplió con la Constitución Política del Estado (CPE) para defender la unidad e integridad del país. Mencionó que en aquel año hubo un intento de separatismo por parte de la media luna a fin de dividir el país.

Morales hizo mención de algunos artículos de la CPE para justificar que sus acciones estuvieron en el marco de conservar la unidad del país.

Acotó que el informe de la CIDH no emite un fallo o una sentencia sino son recomendaciones para el Estado. En caso de que pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), entonces recién da curso para un proceso, remarcó.

“Si este informe de CIDH va a la Corte IDH ahí sí, si llega ahí, pueden procesar, pero no es procesar al Evo, es procesar al Estado”, mencionó.

También refirió que es el Estado el que debe responder al informe de la CIDH. “Ahora yo no soy experto, no soy jurista, pero de acuerdo a información que tenemos, el Gobierno a ese informe tiene que responder, pareciera ser que hay una inercia para no responder ahí, callarnos, responder, espero que respondan, aclaren las verdades”, remarcó. Evo Morales reiteró que debe reabrirse el caso terrorismo para que se investigue a los involucrados y también pidió se procese a las autoridades del gobierno de Jeanine Añez por cerrar ese caso.

“El Gobierno de facto archivaron arbitrariamente, cerraron este caso, Murillo y todo el gobierno de la Añez, es un delito. Espero que la justicia, de oficio, estén procesando otro hecho más”, apuntó.