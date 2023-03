En medio de peleas, acusaciones y una crisis interna del MAS, el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, líderes de dos frentes que se disputan el poder de su partido, participaron ayer en la inauguración de un congreso departamental en Santa Cruz. En sus discursos, ambos invocaron a la unidad de los masistas para enfrentar a la “derecha nacional e internacional”.

“¡El Movimiento Al Socialismo tiene que demostrar por qué somos la primera fuerza del país! (...) Estamos seguros que vamos a salir con un elemento central, invaluable, una condición sine qua non para el éxito que es ¡la unidad, hermanas, hermanos, la unidad del instrumento político, unidad de nuestras organizaciones sociales, unidad del pueblo, la unidad es el requisito sine qua non para ganar a la derecha!”, dijo Arce.

El encuentro entre Arce y Morales se registró en Yapacaní cuando falta una semana para el aniversario de su partido. A diferencia de otras reuniones, ayer no se registraron peleas o insultos entre arcistas y evistas. Esta reunión ocurrió, además, luego de una semana de protestas de grupos evistas contra el Gobierno en Potosí.

“Nuestra experiencia vivida: unidad no se habla, (la) unidad se hace, compañeras y compañeros, pero (para) hacer unidad (se necesita) mucha paciencia. Seremos sinceros, unos dicen unidad, pero renovación (sin la) vieja rosca, fuera (la) vieja rosca. Eso no es unidad, unidad es estar viejos y jóvenes”, dijo Morales.

El líder masista recordó que no le tembló la mano para la nacionalización y que gracias a su decisión Bolivia logró recuperarse económicamente. “Hemos llegado al Gobierno con la posición radical, somos radicales, no somos conservadores”, dijo. Aseguró que “el imperio”, Estados Unidos “no acepta” que Bolivia se desarrolle en cinco temas y enumeró: la industrialización del litio, la petroquímica, la industrialización de los minerales, el tren bioceánico y el agua. “El plan es que las transnacionales sean dueñas del agua dulce de Bolivia. Gravísimo”.

En ese punto, Arce coincidió con Morales. Sin enumerar los hechos y sin mencionar a Estados Unidos, aseguró: “(hay que) tomar en cuenta los riesgos y la amenazas que tiene hoy nuestro proceso, que vienen de afuera cuando nos dicen que nuestro litio es su reserva, cuando nos dicen que nuestra reserva de agua les interesa”. La autoridad agregó que “hay un peligro externo” y pidió estar a la altura del desafío de “la derecha internacional y nacional”.

Morales le dijo a Arce que Bolivia no está bien económicamente. “Hermanas y hermanos, nuestro congreso no solamente es para ver quién va a ser el dirigente, sería tan importante, por ejemplo, de la comisión económica, debatir la situación económica en el nuevo orden mundial. Cómo la comisión económica puede ayudar, puede proponer a nuestro hermano Presidente, a nuestro gobierno cómo poder salvar Bolivia. Sabe hermano Lucho, no estamos tan bien económicamente. ¿Qué vamos a sugerir, qué nuevas políticas sociales para la gente humilde, para la gente pobre?”, apuntó.

Indicó que se debe evaluar cómo inyectar recursos económicos y evitar políticas de contracción que afectan a la gente.

Además, Morales propuso a Arce la entrega de un doble aguinaldo a las personas de la tercera edad, puesto que hay muchos ancianos que viven en soledad y no cuentan con recursos.

El analista Andrés Gómez dijo que el llamado de ambos políticos a la unidad es porque la misma no existe, se muestran juntos para que paren las peleas y que “el miedo a la derrota probablemente los una”. “Arce y Morales desean unidad en torno a sus candidaturas. Es decir, si Arce se proclama candidato, Morales creerá que es división. Si Morales se declara presidenciable, Arce creerá que está dividiendo el instrumento. Ambos consideran que la unidad debe girar en torno a sus intereses. Es una lucha por espacios de poder”, dijo Gómez.