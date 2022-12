“No estamos tan bien económicamente”, fueron las palabras que utilizó este domingo el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, para describir la situación económica actual que atraviesa la población en estas fiestas de fin de año.

“Yo esta mañana conversaba con algunos compañeros, vecinos sobre el tema económico, ¿cómo has pasado Navidad?, me dice: ‘Navidad de tristeza’. ¿Por qué?, no hay movimiento económico. Los comerciantes dicen no hemos vendido como antes. No hay doble aguinaldo, no se siente ese flujo de dinero”, detalló Morales en su programa Evo es pueblo líder de los humildes.

Las declaraciones se contraponen a lo afirmado, hace unos días, por el presidente Luis Arce Catacora, quien destacó el modelo económico que viene impulsando y dijo que producto de eso Bolivia es la segunda mejor economía del mundo y la envidia de muchos países.