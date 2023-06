El expresidente Evo Morales calificó como un acto de racismo la no admisión de la exdiputada Lidia Patty como cónsul de Bolivia en Puno, Perú, además, lamentó que no se le haya informado sobre los procedimientos que debía seguir para asumir el cargo y de esa forma evitar objeciones diplomáticas.

“Solidaridad con nuestra hermana de lucha Lidia Patty, víctima del racismo de la derecha peruana que gobierna ilegítimamente Perú. No se puede entender cómo no comunicaron a nuestra hermana los procedimientos para asumir el cargo y no dar excusas para alguna objeción diplomática”.

La designación diplomática de Patty fue rechazada por la Cancillería de Perú, debido a que la funcionaria ejerció el cargo desde el 1 de junio sin acreditación del gobierno peruano, a lo que se calificó como una transgresión a las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Por ese motivo, se solicitó a la Embajada de Bolivia el retiro de dicha designación.

Al respecto, Morales calificó como un acto discriminación el que se haya rechazado la designación de Patty y apuntó a la derecha peruana.

Sin embargo, también considera una falencia de las autoridades de Gobierno por no haber comunicado a la exdiputada los procedimientos diplomáticos que debía seguir antes de iniciar el ejercicio de sus funciones.

“Con doble moral, los que usurpan la representación del pueblo de Perú exigen cumplimiento meticuloso de la Convención de Viena para discriminar a nuestra hermana, pero se olvidan de honrar las normas internacionales de Derechos Humanos”, apuntó.

Tras la decisión del gobierno del Perú, hoy la Cancillería boliviana decidió el repliegue de Lidia Patty a la ciudad de La Paz, con fines informativos.

“Mediante una nota oficial, el Viceministerio de Gestión Consular e Institucional instruyó a la cónsul en Puno, Lidia Patty Mullisaca, a constituirse en la ciudad de La Paz, a objeto de tomar conocimiento sobre las circunstancias para el desarrollo de sus funciones en esa ciudad peruana”, se lee en un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.