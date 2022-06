Evo perfila una ruta económica para el gobierno de Arce

Abrir el debate sobre la biotecnología, crear un Ministerio de Ganadería y alentar acuerdos con países como India, Rusia, Corea del Norte y China, son tres de varios planteamientos en materia económica que lanzó el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la gestión del presidente Luis Arce, quien fue su ministro de Economía por más de una década.

Lo hizo el viernes, durante una entrevista en el programa No Mentirás, donde se refirió, entre otras cosas, a la situación actual de la economía y a la relación que debería sostener el Gobierno con los empresarios privados.

Lanzó sus planteamientos dos semanas después de haber realizado críticas a la situación de la economía del país, cuya reactivación fue la principal oferta electoral de Arce.

“No hay movimiento económico. Esa demanda es permanente, inclusive hace dos días almorcé con hermanos constructores del trópico, dueños de hoteles y de surtidores. Me decían que bajó el pago del trabajo jornal, el día de trabajo se pagaba Bs 120, Bs 100; ahora 60 o 70. En el altiplano se quejan, está 30 o 40, máximo Bs 50 el jornal. ¿Eso qué significa? Que no se siente el cambio económico; está mejorando la economía, pero no se siente en las familias del campo y la ciudad”, declaró el martes 7.

Horas después, Arce posteó en su cuenta en Twitter: “La recuperación económica significa la generación de más emprendimientos. Entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, se inscribieron 12.557 nuevos contribuyentes que aportan al SIN. Esto es otra muestra clara que la reconstrucción económica avanza a paso firme”.

Este viernes, Morales dijo que el Estado debe trabajar en alianza con los empresarios, tomando en cuenta que, por Constitución, tiene que encabezar la inversión. Además, propuso abrir el debate sobre la biotecnología.

“En este momento seriamente habría que debatir la biotecnología, tenemos que debatir con responsabilidad”, afirmó. Este es uno de los pedidos recurrentes de los productores de soya en el país.

Asimismo, tras revelar que postergó una reunión con los ganaderos del país, propuso la creación de un ministerio para el sector. “Es importante crear un Ministerio de Ganadería para fomentar la crianza del ganado, tenemos semejante mercado en China, Rusia...”, afirmó.

“Hay que hacer acuerdos, alianzas, acuerdos comerciales con India, Indonesia, Corea del Norte; más China que tenemos, olvídate...El desarrollo es esto, con el sector privado, cooperativas, asociaciones de productores. Es todo un trabajo (Sic)”, complementó. (Si bien Morales mencionó a Corea del Norte en su cita textual, habrá que hacer notar que la economía de ese país tiene una relación mínima con el extranjero por su sistema autárquico, a diferencia de la de Corea del Sur)