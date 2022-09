Evo reclama veto en medios estatales, le dicen que “toma de su propia medicina”

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se quejó de un supuesto veto que habría en su contra en los medios estatales. Acusó a funcionarios de Gobierno de estar detrás de aquello. Analistas recordaron que cuando Morales gobernaba no permitía que voces opositoras o disidentes al oficialismo tuvieran cabida en los medios públicos y que ahora recibe “una cucharada de su propia medicina”.

Morales en una rueda de prensa que brindó ayer, en más de una oportunidad manifestó que hay un supuesto veto en su contra en los medios del Estado. Detalló que cuando fue entrevistado, en 2021, en Bolivia Tv, el gerente recibió llamadas para que corten su intervención.

“El hermano Iván Maldonado me invitó a su programa (...), fui allá, era linda entrevista, pero de golpe me cortó la entrevista. Acaba la entrevista, (el) gerente Diego me muestra tres llamadas para que corten (la entrevista). Estamos hablando del año pasado. A pocos días, fuera Diego como gerente de Canal 7”, indicó el líder masista.

El exmandatario aseveró que también en radio Patria Nueva prohibieron que sea entrevistado e incluso cambiaron a una comunicadora que lo llamaba para entrevistarlo. Agregó que hace semanas acusaron a un grupo de exfuncionarios del periódico estatal de ser evistas para despedirlos.

“Yo estoy seguro que no es una decisión del hermano Lucho, presidente, (es la decisión) de algunos operadores, no sé con qué intenciones (...). La misma gente del Canal 7 me informa: ‘Evo estás vetado’, y algunos inclusive me dicen que tienen miedo en llamarme, si me llaman, les van a despedir”, complementó.

El politólogo Mafredo Bravo expresó que cuando Morales ingresó al Gobierno convirtió a los medios estatales en espacios de difusión de propaganda y que ahora “prueba de su propia medicina”. Detalló que muy pocas veces se dio cabida a voces de oposición en su gestión y que esa práctica tampoco cambió con Arce.

“El MAS tiene una característica, que es la demostración autoritaria y poco democrática del poder. Los medios del Estado repiten el libreto y discurso que les da el Gobierno, ello implica el veto a cualquier otra voz que no sea la autorizada por el gobierno. Morales ahora toma de su propia medicina. La actitud de Arce es una actitud repetitiva que Morales tenía con la oposición, ahora se da con su oposición interna, dada las pugnas en el MAS”, sostuvo.

La cientista política Erika Brockmann manifestó que Morales no es presidente y no debe tener un trato especial en los medios del Estado. Añadió que al líder masista le dan espacio, algo que no tienen políticos ni dirigentes de las oposiciones.

“En Chile, los medios estatales dan espacio a todos, voces oficialistas y voces críticas. No amerita que Evo Morales se queje, lo que pasa es que está experimentando el síndrome de abstinencia, porque antes hasta sus partidos de fútbol se transmitían”, enfatizó.

Brockmann dijo que es momento de debatir el rol que tienen los medios estatales, puesto que son espacios financiados con dinero de los bolivianos. Añadió que estos medios impulsan la polarización de sectores del país, para sostener “relatos y discursos que deben calar en la conciencia de la gente”.

Antonio Vargas, expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, declaró que existe una errada concepción sobre el rol de los medios estatales, debido a que no deben ser espacios para difundir solamente propaganda gubernamental. Expuso que es momento de poner en agenda el tratamiento de una ley para normar la función de los medios estatales.

“Hay una pésima interpretación de lo que es la propiedad pública. Los medios estatales son de propiedad pública y debería, en ese sentido, dar cabida a todas las voces. Lo que hace falta es una norma que establezca el carácter de propiedad pública de estos medios”, puntualizó.