Evo redobla ataque y el Ejecutivo le señala que no hay “plan negro”

El expresidente Evo Morales redobló la arremetida contra el Gobierno, insistió en la existencia del llamado “plan negro”, habló de una supuesta protección al narcotráfico “de algunos miembros de algunos ministerios” y efectuó una insinuación sobre el hijo del presidente Luis Arce. Desde el Ejecutivo indicaron que no hay ningún “plan negro” y que no se prestarán a la confrontación.

Un día después de que Morales divulgara el denominado “plan negro”, con el cual se buscaría desprestigiarlo, con el objetivo de llegar a 2025 con “Jilata presidente” (David Choquehuanca), el exmandatario, a través de entrevistas con Panamericana y el programa Piedra, Papel y Tinta, subió de tono en contra del Ejecutivo.

“Falta todavía decir sobre protección al narcotráfico de algunos miembros de algunos ministerios, no son todos”, declaró el exmandatario.

Morales sostuvo que un militar, que en su momento fue edecán del ministro Edmundo Novillo cuando era gobernador, de forma permanente viaja al trópico de Cochabamba “¿a hacer inteligencia o hacer montaje?”.

“Si pasa (algo) con Evo, con algunos dirigentes del trópico o alguna gente que no entra a la prebenda ni al chantaje de algunos ministros, si nos pasa algo va a ser responsabilidad del gabinete político, no del Presidente. No creo que el Presidente esté metido en eso”, aseguró.

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Leonardo Loza, manifestó que desde que asumieron como dirigentes siempre los persiguieron, y que espera que Morales, en su calidad de presidente de ese partido, los convoque para una reunión.

“Desde que hemos aparecido como dirigentes, siempre nos han perseguido, siempre intentaron involucrarnos con el narcotráfico, con temas irregulares. Siempre han estado detrás de eso”, expresó el legislador.

Morales aseguró que en una oportunidad, cuando había comentarios sobre el hijo del Presidente, le preguntó al respecto a Arce, quien le respondió que no se meta con su familia.

“Una vez había mucho comentario del hijo del Presidente. Yo dije ‘hermano presidente -estaba con María Nela Prada-, la gente está hablando mucho de su hijo; por favor, no sé si usted sabrá, eso nos va a perjudicar’. Me dijo ‘no se meta en mi familia’. Nunca más hablé”, aseguró Morales.

El exjefe de Estado también denunció que en la reunión de Gabinete del miércoles, supuestamente, decidieron implementar una guerra sucia en contra de él.

“¿Qué dijo un ministro ayer en el Gabinete? Textualmente: ‘ellos o nosotros’. Quieren derrotar al Evo o al movimiento campesino del trópico o a algunos compañeros que tal vez por una cuestión de principios más apoyan a Evo. No entiendo... y ayer decidieron guerra sucia al Evo, especialmente”, lamentó la exautoridad.

El diputado oficialista Freddy López pidió al presidente Arce tomar “medidas radicales” en contra de las autoridades involucradas en el caso coimas y lanzó una advertencia en contra del primer mandatario. “Si es que el Presidente no toma medidas radicales, seguramente el pueblo lo hará”, aseguró.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, expresó que el Gobierno no contribuirá a la confrontación ni a la división. “Vamos a seguir manteniendo la unidad del instrumento y así también del pueblo boliviano”, afirmó la autoridad.

Del Castillo expresó que son un gobierno que no está gobernando para un partido político, sino para todo el pueblo boliviano en su conjunto. Respecto al “plan negro”, el ministro indicó que no existe.

“Evidentemente, ya nuestro ministro de Defensa, el fin de semana, se ha manifestado al respecto que no existiría ningún tipo de plan negro”, aseveró.