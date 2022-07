Evo revela en un documental que el día de su renuncia planificó retomar la Casa Grande, pero horas después desistió

Horas previas ocurrieron varios sucesos que al menos no se conocían de versión del expresidente o al menos nuevas variantes de sus numerosos testimonios.

En la sede del gobierno reforzaron las columnas de la Policía alrededor de la plaza Murillo y salieron a repeler con violencia los bloqueos de las llamadas “pititas” mientras que las instituciones encargadas de la seguridad interna tenían la orden de no evitar los enfrentamientos entre civiles.

“La preocupación de Evo era, yo salgo y ordeno el repliegue, no me obedecen y esto igual va terminar en un charco de sangre”, afirma Quintana.

“Yo llamo al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana ¿quién le ha instruido que saquen los K8 chinos?, (y me dice) ‘Presidente para evitar confrontación’ (y le dije) usted no puede usar ningún armamento sin que haya instrucción del Capitán General de las Fuerzas Armadas (el Presidente), ya estaba el golpe la mañana del 10 de las Fuerzas Armadas”, relata.

“Mira la resistencia, cómo se van a organizar el movimiento campesino para parar a las cooperativas que venían de Challapata”, pondera Morales en el audiovisual y confirma lo que ya se conocía, ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas que no contengan las movilizaciones de sus leales pese a que estaban armados.

Gobernar desde El Alto

“Algunos ministros querían tomar posiciones radicales, otros no. El gabinete está dividido”, recuerda el exmandatario sobre esos momentos críticos que le tocó afrontar el 10 de noviembre de 2019.

García Linera recuerda que él fue partidario de no ceder a la presión y afrontar lo que él llama “golpe de Estado” desde El Alto y que Morales gobierne desde esa ciudad resguardado por los movimientos sociales de su partido.

“Mi posición: vamos a enfrentar esto, de hecho, yo ya tenía preparado con Juan Ramón (Quintana) que nos íbamos a ir a El Alto (...), no hay un plan militar para enfrentar al golpe sino no vamos a renunciar, no va a pasar el golpe y con la gente en las calles, resistiremos y yo te voy a cuidar en El Alto, yo garantizo tu vida en El Alto, (...) tenemos cómo enfrentar, vamos a resistir, vamos a ganar”, recuerda el otrora vicepresidente.

Los protagonistas coinciden en que si se hubiera dado un enfrentamiento habrían muertos porque supuestamente los militares “se pasaron al otro lado”.

“Evo dice, ‘yo no quiero muertos’”, relata García Linera.

“Mis compañeros movilizados hasta el día lunes podían tomar la Casa Grande del Pueblo, a los civiles iban a dominar, a los civiles fachos golpistas se los dominaban sin mucho problema, pero la Policía hubiera metido bala a mis compañeros”, justifica Morales para echarse atrás en su plan de retomar la plaza Murillo.

Para Quintana, la renuncia del Presidente se trata de un “gesto generoso” porque no se aferró al poder a toda costa como denunciaban sus detractores.

“Salvar el proceso de cambio es salvar la vida de Evo” concluye Morales.