Evo revela que argentinos, españoles, cubanos y venezolanos asesoraron las nacionalizaciones

Durante su visita a Argentina, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, reveló que argentinos, españoles, cubanos y venezolanos fueron los asesores de las nacionalizaciones. Señaló que técnicos y entonces ministros advirtieron que el Estado iba a ser pasible a demandas ante tribunales internacionales.

“Petroleros marchaban para nacionalizar el petróleo, mineros para nacionalizar la minería, el movimiento campesino (para) la nacionalización de los recursos naturales, pero también de los servicios básicos. La luz era de los ingleses, Entel era de los italianos, estaban privatizando el agua”, dijo el 12 de julio pasado en su charla en el Instituto Patria.

“(En 2006) pedí a algunos expertos argentinos, algunos expertos españoles, venezolanos, hermanos cubanos, junté, porque con los expertos bolivianos no podíamos avanzar, tampoco con el primer ministro de Hidrocarburos. Les dije a ellos, ‘yo quiero el decreto que ahora dentro el suelo y fuera del suelo el gas sea de los bolivianos, primero y, segundo, quisiera que ahora si quieren transnacionales con 18%, 82% para los bolivianos (...)’. Tardó como dos (o) tres semanas, me llamó el equipo técnico y me dijeron: ‘Presidente Evo, todavía con 18% van a recuperar su inversión y van a tener utilidades’”, manifestó.

El tema de las nacionalizaciones entró en vigencia luego de que el fin de semana se dio a conocer que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ordenó a Bolivia pagar 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización.