El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales reveló este domingo que sufrió de un problema de salud “serio”, por lo que tuvo que permanecer internado por unos días, durante los cuales, ninguna autoridad de Gobierno lo visitó o llamó.

“Tuve una infección urinaria, es un problema serio; sin embargo, todo está controlado, me siento muy bien” declaró esta mañana en su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

Morales además contó que recibió muestras de afecto y preocupación por parte de algunos legisladores, además de gobiernos extranjeros y hasta empresarios, aunque no del actual Gobierno.

“Me ha sorprendido que incluso un grupo de empresarios cruceños me contactaron para contratar una avioneta e irnos a Brasil o Argentina, el hermano Maduro también se ofreció a enviar una avioneta, preocupándose por mi salud. Algunos diputados, senadores me visitaron, algunos me llamaron, pero del Gobierno nacional, ningún ministro, viceministro me llamó ni me mandó ningún mensaje, entiendo perfectamente eso, no estamos reclamando, solamente para aclarar que no hubo ninguna llamada”, indicó el exmandatario.