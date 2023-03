Morales indicó que desde ese momento se organizó con jóvenes de su central y acudieron a una convocatoria de protesta en Villa Tunari. Detalló que hicieron carteles de almanaques con mensajes como ¡Viva la coca! ¡Viva los Derechos humanos! y terminaron aplaudidos por los cocaleros presentes.

“Mi primer apodo era ‘joven pelotero’, no era compañero Evo. En la cancha paraba. Y al ‘joven pelotero’ con los jóvenes nos han organizado, porque cuando llegamos en caravanas, la central 2 de agosto aplaudido, la única delegación”, señaló Morales a través de radio Kawsachun Coca.

El líder del MAS dijo que aprendió a ganarse la confianza de los mayores y pasó a ser delegado de base, ahora conocido como control social.

Desde ese momento, indicó que acudía a las reuniones de los dirigentes y escuchaba los discursos que daban, algunas intervenciones le gustaban y otras no. Acotó que en una ocasión ya no le gustaba mucho lo que hablaban, pidió la palabra, y empezó a hablar en una reunión en Villa Tunari.

Señaló que a la conclusión recibió muchos aplausos; en otra reunión volvieron a aplaudirle y las personas ya lo conocían más. Agregó que se fue participando en diferentes encuentros.

“Una vez hablé, nadie me ha aplaudido, me he ido decepcionado nunca más quería hablar. El aplauso había sido como dar ánimo, sino te aplauden, te decepcionas, te desmoralizas; seguramente he hablado mal, por eso no me han aplaudido”, refirió.

El exmandatario hizo esas declaraciones durante el denominado taller de juventudes antiimperialistas en el Trópico de Cochabamba.