Evo se endurece con Arce y dice que el grupo “Pachajcho” le sigue

El expresidente Evo Morales sostuvo que un grupo denominado Pachajcho, del Ejército, le hace seguimiento y que en cualquier momento esa agrupación “va a montar pruebas”. El político fustigó a los ministros del presidente Luis Arce, de quienes aseguró no sabe si se ubican o no políticamente.

“Hay que cuidarse del grupo Pachajcho, organizado desde el jefe de Estado Mayor del Ejército. Miembros militares que están detrás de Evo, detrás de los dirigentes, persecución permanente. Cualquier momento este grupo Pachajcho del Ejército va a montar pruebas, quiero adelantarles, alertar al pueblo. Somos perseguidos por nuestro propio Gobierno mediante el Ejército, mediante el Ministerio de Defensa”, aseguró Morales.

Estas declaraciones surgen después de la reunión que tuvieron él y dirigentes cocaleros la semana pasada con el presidente Arce. De ese encuentro mencionó que se abordó que los problemas que se presentan en el trópico (Cochabamba) son “por culpa de los ministros”.

El líder del MAS, en su programa dominical en RKC, aseguró que la “única ambición” de ese grupo es “hacer seguimiento” a él o a “sus compañeros”. Agregó que hay “gente sana” dentro de dependencias del Gobierno que le informa ese tipo de cosas, incluso a través de sus familiares, porque sus teléfonos están pinchados.

El exmandatario citó los conflictos recientes de Bulo Bulo y Chimoré. Morales preguntó si los ministros están provocando que haya conflictos en el trópico, o es que no se ubican cómo hacer gestión pública.

“Y nosotros somos bomberos y el Lucho no reconoce, la ministra de la Presidencia no reconoce cómo hacemos esfuerzos para que no haya conflictos. Y ellos buscan conflictos, conflictos, conflictos”, aseguró. “Siento que en el equipo de trabajo de Lucho Arce no hay mucha conciencia”, agregó.

El jefe del partido azul reveló que cuando abordaron el tema ítems de educación pidieron respeto para el trópico, porque puso 11 muertos en 2019 “para recuperar la democracia”.

Morales aseguró que hay ministros que supuestamente protegen actividades del narcotráfico, aunque no precisó nombres ni detalles, pero adelantó que demostrará a Arce qué autoridades están involucradas.

“Hay protección al narcotráfico, vamos a debatir, lo vamos a demostrar al Presidente qué ministros protegen al narcotráfico”, aseguró.

El exmandatario anunció que el 20 de octubre se realizará una reunión en el departamento de Cochabamba con el llamado Pacto de Unidad, en la que se abordará el tema político. Considera que habrá un debate en torno a los ministros.

“Quisiéramos saber, mediante el presidente (Arce), algunos ministros van a respetar al MAS o no van a respetar al MAS, son del MAS o no son del MAS, eso va a ser un debate profundo”, expresó.