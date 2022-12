El jefe del MAS y de las federaciones de cocaleros está en una situación cada vez más incómoda. Su espiral de críticas y denuncias es respondida sistemáticamente por el presidente Luis Arce con el silencio. Evo Morales termina hablando solo.

Morales volvió a usar su medio de comunicación oficial, Kawsachun Coca, en la que es entrevistado todos los domingos, para insistir en sus denuncias contra el gobierno, que son cada vez más estridentes y, algunas de ellas, ridículas: por ejemplo insinuó el gobierno provocó un derrumbe en la carretera hacia Sacaba para sabotear la celebración del aniversario de la “Revolución Democrática y Cultural”, al que no asistieron ni Arce ni el vicepresidente David Choquehuanca.

También, en una acción entre ocurrente y patética, le volvió a pedir al ministro Eduardo Del Castillo que “le devuelva” su celular, que le fue robado en un acto político del MAS hace unos meses. Se sigue notando el temor de Morales de que eventualmente se use políticamente el contenido de ese celular.

En el fondo del asunto está quien será candidato del MAS en 2025. Morales muestra su desesperación de liderar esa candidatura, pero Arce hasta ahora ha mostrado que su apoyo en las encuestas es mayor al que tiene su exjefe. El Presidente tiene su propia dosis de problemas, como una economía que sigue teniendo a millones de personas que no salen de la pobreza, su errada y confrontacional manera de enfrentar a la oposición en Santa Cruz y su persistencia en perseguir a los opositores usando a la justicia.

En su entrevista en la radio de los cocaleros, Morales abordó desde temas macro, como cuando afirmó que los servicios antidroga pagan con cocaína decomisada a sus informantes, lo que parece improbable, hasta asuntos de detalle: dijo que su exportavoz Iván Canelas fue despedido de su cargo de Entel por haber asistido a la celebración de Sacaba.

Morales volvió a criticar el manejo económico. Entre otras cosas expresó que los comerciantes del Chapare lamentaron la falta de pago del segundo aguinaldo, lo que es risible: solo reciben doble aguinaldo los empleados formales de la economía, no los comerciantes. Este año no hubo doble aguinaldo debido a que la economía no creció en 4,5%.

El expresidente habló también sobre el precio de la hoja de coca, que está, dijo, muy bajo, afectando a la economía del Chapare. No se sabe bien por qué Morales cree que el gobierno puede controlar ese precio, si es que es un bien que se transa libremente en el mercado. Es posible que el bajo precio se deba a una sobreoferta del producto.

Sobre la reunión de celebración del aniversario del MAS, Morales también contó que algunos funcionarios públicos habían acudido “disfrazados” para no ser identificados por el gobierno, lo que generó bromas en los grupos de WhatsApp de funcionarios estatales.

Arce y su equipo de ministros han respondido como ya es una política establecida, con el silencio, para dejar a Morales “hablando solo”. El Ejecutivo ha probado con éxito esa estrategia en el pasado y seguramente lo seguirá haciendo.

También es hasta cómico ver a los voceros de Morales, como el diputado Héctor Arce, haciendo huelga de hambre de un par de horas exigiendo “independencia” a la justicia, cuando ésta ha estado dominada por el MAS desde 2006, y que ahora sigue siendo utilizada por el Presidente Arce para sus fines. La huelga del diputado Arce debe ser la más corta de la historia de Bolivia.

Las denuncias de los otros voceros de la facción de Morales, los exministros Carlos Romero y Juan Ramón Quintana, son también tan destempladas e histriónicas que no provocan más que memes en las redes sociales.

Los medios ven este espectáculo con distancia y cada vez con menos interés. La primera vez que Morales criticó al Presidente fue noticia de portada de periódicos y de apertura de los noticieros de TV. Seis meses después, esas temas han empezado a perder fuerza noticiosa.

Mientras tanto, la oposición analiza cómo esta división del MAS puede servirle a sus intereses. Que Arce y Morales vayan como candidatos en dos frentes políticos diferentes podría abrir importantes oportunidades para la oposición.

(BRÚJULA DIGITAL)