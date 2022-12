Evo se victimiza y redobla ataque contra el Ejecutivo

El expresidente Evo Morales sostuvo que el anuncio de Comcipo de un caso de corte en su contra, por el fallo del Silala, se suma a los ataques que sufrió en su vida política. El exmandatario, expresó que esa amenaza forma parte del “pacto por impunidad”.

Morales también negó la existencia de un “sabotaje” al Gobierno de Luis Arce, pero comentó que una movilización contra el paro cruceño fue cancelada “sospechosamente para después pactar con la derecha”.

“El 2002, los neoliberales me expulsaron del parlamento para procesarme e inhabilitarme con falsas denuncias por orden de la embajada de EEUU. Antes, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín me difamaron y persiguieron para asesinarme. Luego, el gobierno de facto me acusó en 29 juicios (...). Ahora, Comcipo se suma a los ataques de los derechistas golpistas”, aseguró el exmandatario, a través de su cuenta de Twitter.