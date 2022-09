Evo: Si me pasa algo, va a ser responsabilidad del Gabinete político, no de Arce

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales advirtió este jueves que si algo le ocurre a él o a otro dirigente, será “culpa del Gabinete político” y no del presidente Luis Arce.

“Quiero decir que si pasa algo con Evo, con algún dirigente del trópico o alguna gente que no entra a la prebenda ni al chantaje de algunos ministros, va a ser responsabilidad del Gabinete político, no del presidente (Luis Arce) porque no creo que esté metido en eso”, aseveró el exmandatario.

En conferencia de prensa, el líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba aseguró ayer que existen ministros y exautoridades que buscan ejecutar un “plan negro” en su contra, y contra los legisladores del MAS Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y Gualberto Arispe.