El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, rememoró sus épocas de juventud y experiencias carnavaleras en la década de los 70 cuando fue trompetista en la banda Imperial de Oruro. Dijo que si su padre no le hubiese quitado la trompeta en esos años, tal vez no hubiera llegado a ser presidente de Bolivia.

El exmandatario recordó que llegó a la banda Imperial en 1977 cuando tenía 17 años, fue trompetista cuando en aquel momento “la mejor banda (de Oruro) era Pagador”, pero apareció la Imperial “de puro jovencitos”.

Acotó que en aquel entonces no tomaba ni chicha ni cerveza en la banda, porque todavía iba al colegio y como varios de los integrantes era muy joven.

“En 1979, después del cuartel, volví a tocar en la Imperial, jovencito, después del cuartel tomando cerveza y una vez mi papá (me) dijo: ‘Tú en la banda tomando cerveza’, se llevó la trompeta de Oruro a Orinoca, quedé sin trompeta y ahí terminé de ser músico (...) Yo digo, si mi papá no me hubiera quitado (la) trompeta, tal vez Evo no hubiera sido presidente”, relató Morales en su programa Evo es pueblo de radio Kawsachun Coca.