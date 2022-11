$!Evo: Si quieren ser presidente, ministros, asambleístas tienen que inscribirse en el MAS, basta de invitados

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, señaló este jueves que las próximas autoridades electas o designadas y quienes quieran ser ministros, viceministros, asambleístas y concejales tienen que registrarse legalmente en el partido azul, de esa forma se evitará invitados y traiciones. Las declaraciones surgen en medio de las pugnas internas entre evistas y renovadores.

“Muy bien decía hermano Leonardo (Loza), ya está en estatuto del MAS-IPSP, las próximas autoridades sean concejales, alcaldes, asambleísta departamental, nacional, presidente o vicepresidente, sino están inscritos en el MAS-IPSP, compañero Evo, no van a ser electos, no van a ser autoridades”, señaló el expresidente en un acto llevado en el municipio de Totora, Cochabamba.

“Ahora estamos viendo algunos ministros que están haciendo tanto daño al gobierno, al MAS-IPSP, no habían sido militantes. Entonces, si quieren ser ministros, ministras, viceministros también tienen que estar inscritos legalmente al MAS-IPSP, si quieren, y si no, no compañeros, ya basta de invitados”, acotó.