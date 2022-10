Evo: Siento que Arce no tiene un gabinete político que pueda acompañar

El expresidente Evo Morales criticó a los ministros del presidente Luis Arce en el manejo del conflicto por el censo y el paro indefinido en Santa Cruz. Dijo que hace falta un “gabinete político” y que no es posible dejar este conflicto en manos de cuatro o cinco personas que dirigen el paro cruceño.

“Me ha preocupado a mí dejar que una comisión técnica del comité cívico, del Gobernador de Santa Cruz, demuestre si es posible o no es posible, si se puede realizar (el censo) en 2023 o no, (es) dejar la situación de Bolivia en manos de Santa Cruz, de cuatro o cinco cruceños que dirigen el paro cívico. Por eso nuestra preocupación, siento que no tiene un gabinete político que pueda acompañar”, dijo Morales este domingo en su programa “Evo es pueblo, líder de los humildes”.